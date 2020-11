Porsche en Embraer starten met een exclusieve samenwerking: klanten die één van de tien limited edition Embraer Phenom 300E vliegtuigen kopen, genieten het voorrecht om een gepersonaliseerde 911 Turbo S op maat te kopen met de kleuren en details van het vliegtuig.

Beide merken hebben dezelfde doelstelling: ze willen hun klanten wereldwijd exclusieve producten aanbieden die zodanig kunnen worden aangepast zodat ze aan vrijwel elke wens tegemoetkomen. Vandaag is personalisatie al dermate ingeburgerd dat men al iets zeer exclusiefs moet aanbieden om zich te onderscheiden van de massa, vandaar de combinatie van een privéjet en een sportwagen. Wie deze 911 Turbo S ziet rijden, weet meteen dat de eigenaar ook een Embraer privéjet bezit. Beide motoren hebben dezelfde tweekleurige kleurstelling van Platinum Silver Metallic en Jet Grey mat in combinatie met de decoratieve striping in fel chroom en blauw. Deze bijzondere kleur werd via een complexe manuele procedure gemengd. Een specifiek logo dat de vleugel van een vliegtuig en de achterspoiler van de 911 Turbo S stileert, onderstreept de exclusiviteit van dit uitzonderlijke duo. Het zit immers allemaal in de details: het registratienummer van de jet staat onder de achtervleugel en op de zijkant van de Porsche-sleutel.

In de sierlijsten van de dorpel wordt het opschrift "No step" rood verlicht (zoals op de vleugels van een vliegtuig). De wijzerplaat van het Sport Chrono pack is afgewerkt met een gedrukte kunstmatige horizon. Ook de LED-verlichting onderaan de deuren projecteert het gemeenschappelijke logo op de grond. Tot slot wordt het volledige interieur met de hand gemaakt en we zien een erg verfijnde afwerking. Dit afwerkingsniveau is in deze vorm niet beschikbaar op een standaard 911. De prijs van het pack wordt overigens niet gecommuniceerd.(Belga)

