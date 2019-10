Sportwagenfabrikant Porsche heeft zopas een 'memorandum of understanding' afgesloten met Boeing. Beide partners willen onderzoeken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen op vlak van 'premium urban air mobility'.

De autosector staat voor een gigantische uitdaging om tegen 2021 te voldoen aan de strenge emissienormen waarbij de totale vloot van een merk gemiddeld 95 gram mag uitstoten om hoge boetes te voorkomen.

Ook Porsche ziet de bui hangen en lanceert uitgerekend vandaag een elektrische supercar, de Taycan, maar verruimt ook zijn horizon, letterlijk in dit geval. Daar waar andere autoconstructeurs mobiliteitsalternatieven voor de stad aanbieden in de vorm van fietsen of elektrische autopeds, kiest Porsche voor een premium-aanpak via lokaal luchtverkeer. Om deze denkoefening vorm te geven nemen ze specialist ter zake Boeing - bekend van de gelijknamige commerciële vliegtuigen - onder de arm.

In een eerste fase gaan beide spelers de markt verkennen, maar te oordelen aan het aantal helikopters die vandaag al boven metropolen cirkelen, is de kans groot dat dergelijke 'premium luchttaxi's' levensvatbaar zijn. Aurora Flight Sciences (een dochteronderneming van Boeing) ontwikkelt samen met Porsche een concept van een elektrisch aangedreven voer/vliegtuig dat verticaal kan opstijgen en landen.(Belga)