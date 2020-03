Liefhebbers van het Duitse sportwagenmerk Porsche hebben op 18 en 19 april 2020 afspraak op het mooiste circuit ter wereld tijdens de twintigste editie van de Porsche Club Francorchamps Days.

Zowel beginnende als ervaren rijders zijn welkom tijdens de Porsche Club Francorchamps Days, waar ze in alle veiligheid, buiten competitie en op hun eigen ritme op het circuit kunnen rijden aan het stuur van hun eigen Porsche. Deze editie werd de duur van elke sessie verlengd zodat iedereen zeker voldoende rijtijd krijgt op de Ardense omloop.

Voor de geïnteresseerden is er ook een toeristische rally uitgestippeld of een family run op zaterdag waar tegen een zeer gezapig tempo op het circuit wordt gereden. In de paddock kan men ook circuitdopen boeken of het commercieel dorp bezoeken, waar tal van exclusieve en zeldzame dreamcars en racewagens van het merk uit Zuffenhausen te bewonderen zijn.

De Porsche Club Francorchamps Days 2020 zet eveneens de elektrificatie in de kijker, waarbij natuurlijk de eerste 100% elektrische Porsche, de Taycan, aanwezig is. Dit model kan zelfs ter plaatse op het circuit getest worden! Uiteraard wordt ook catering voorzien en om de sfeer er in te houden staat er zaterdagavond zelfs een live concert gepland. Alle informatie vindt u op de website www.porschedays.be(Belga)

