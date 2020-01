Porsche voegt twee sportieve modellen toe aan zijn gamma van sportwagens met middenmotor: de 718 Cayman GTS en de 718 Boxster GTS die worden aangedreven door een 4 liter zescilinder-boxermotor.

Deze nieuwe tweezitters worden aangedreven door dezelfde 400 pk sterke zescilinderboxer van vier liter die wordt gebruikt in de 718 Spyder en 718 Cayman GT4. In combinatie met de manuele zesversnellingsbak en het sportuitlaatsysteem leidt dit tot zeer vinnige prestaties. De sprint van 0 naar 100 km/u lukt in 4,5 seconden, terwijl de topsnelheid 293 km/u bedraagt.

Dankzij de standaard sportophanging Porsche Active Suspension Management (PASM) met een 20 millimeter lagere rijhoogte en het Porsche Torque Vectoring (PTV) met mechanisch sperdifferentieel slaagt de nieuwe generatie van de GTS erin om een voortreffelijk evenwicht te vinden tussen een dynamisch rijgedrag en comfort voor elke dag. Het standaard Pack Sport Chrono met verbeterde Porsche Track Precision App benadrukt daarnaast het atletische karakter van de Cayman en de Boxster, naast designdetails in contrasterend zwart en een donker alcantara interieur.

De 718 Cayman GTS 4.0 zal verkrijgbaar zijn voor 85.256,60 euro, terwijl de 718 Boxster GTS 4.0 87.313,60 euro kost. Beide modellen zijn vanaf eind maart 2020 verkrijgbaar in de Belgische Porsche-garages.(Belga)

Deze nieuwe tweezitters worden aangedreven door dezelfde 400 pk sterke zescilinderboxer van vier liter die wordt gebruikt in de 718 Spyder en 718 Cayman GT4. In combinatie met de manuele zesversnellingsbak en het sportuitlaatsysteem leidt dit tot zeer vinnige prestaties. De sprint van 0 naar 100 km/u lukt in 4,5 seconden, terwijl de topsnelheid 293 km/u bedraagt.Dankzij de standaard sportophanging Porsche Active Suspension Management (PASM) met een 20 millimeter lagere rijhoogte en het Porsche Torque Vectoring (PTV) met mechanisch sperdifferentieel slaagt de nieuwe generatie van de GTS erin om een voortreffelijk evenwicht te vinden tussen een dynamisch rijgedrag en comfort voor elke dag. Het standaard Pack Sport Chrono met verbeterde Porsche Track Precision App benadrukt daarnaast het atletische karakter van de Cayman en de Boxster, naast designdetails in contrasterend zwart en een donker alcantara interieur.De 718 Cayman GTS 4.0 zal verkrijgbaar zijn voor 85.256,60 euro, terwijl de 718 Boxster GTS 4.0 87.313,60 euro kost. Beide modellen zijn vanaf eind maart 2020 verkrijgbaar in de Belgische Porsche-garages.(Belga)