Porsche Cayenne: van redder in nood tot bestseller   

Een laatste upgrade moet ervoor zorgen dat de Porsche Cayenne nog enkele jaren de kas spijst. De SUV is de voorbije twintig jaar uitgegroeid van een redder tot een bestseller waardoor de sportwagenfabrikant intussen meer SUV’s verkoopt dan sportwagens. Begrijpelijk, een SUV is veelzijdiger dan een sportcoupé en in het geval van de Cayenne rijdt die (bijna) even sportief als een echte sportwagen.

Een lang verhaal kort. In de zomer van 1948 verbaast Ferry Porsche de autowereld met de lancering van een kleine coupé uit staalplaat met onderdelen van de VW Kever die door zijn vader Ferdinand Porsche was ontworpen. De 356 was de eerste in een lange rij sportwagens die Porsche tot een van de roemrijkste automerken heeft gemaakt met als absolute blikvanger de 911 die in 1964 op de markt kwam.

Redder in nood

Dat fascinerende sportwagens geen garantie zijn voor geldgewin werd pijnlijk duidelijk toen het Duitse merk in de jaren negentig op een faillissement afstevende. Gelukkig voor de aandeelhoudersfamilies Porsche en Piëch kon de jonge durfal Wendelin Wiekeking het tij keren.

In 2002 lanceerde hij een uit de kluiten gewassen SUV waarmee Porsche een veel ruimer koperspubliek kon aanspreken. Bij de traditionele 911-rijders stak een storm van protest op maar die ging snel liggen toen de Cayenne een redder in nood bleek. Na nauwelijks enkele jaren verkocht Porsche immers meer SUV’s dan sportcoupés. De Cayenne had intussen het gezelschap gekregen van de compacte Macan. Verkocht Porsche begin van de jaren negentig amper 30.000 wagens is dat aantal nu opgelopen tot 300.000 en maakt het Duitse sportwagenmerk meer winst dan ooit. Met dank aan de Cayenne.

Nieuwe episode

De terreinwagen luidde in 2002 een nieuwe episode in de geschiedenis van de sportwagenspecialist in en zorgde voor de wederopstanding. In afwachting dat de Cayenne met een benzinemotor over enkele jaren plaats moet maken voor een volledig elektrisch aangedreven model heeft die een laatste upgrade gekregen.

De internationale perspresentatie had vorige week plaats in en rond het bekende Oostenrijkse skioord Kitzbühel dat zijn renommee alle eer aandeed. Vanaf de vroege morgen viel de sneeuwregen bij bakken uit de lucht, een geschenk uit de hemel voor een roadtest én tegelijk de ideale omstandigheden voor een terreinwagen met de genen van een rasechte sportwagen om zijn allround-kwaliteiten te demonstreren.

Ingrijpende facelift

In afwachting dat de Cayenne full electric wordt, heeft die een facelift ondergaan die verdergaat dan de gebruikelijke cosmetische opsmuk. Michael Schätzle, Vice President Product Line Cayenne, spreekt over de meest uitgebreide productupgrade uit de geschiedenis van het sportwagenmerk. “High-definition ledmatrixkoplampen bieden wegverlichting op maat van elke rijsituatie, een gloednieuw luchtkwaliteitssysteem filtert schadelijke stoffen uit de lucht in het interieur en voor het eerst beschikt de voorste passagier in een Cayenne over eigen 10,9 duim infotainmentdisplay. Dat geeft onder andere de prestatiegegevens weer, verschaft een aparte toegang tot de bediening van het infotainment en biedt, afhankelijk van de markt, de mogelijkheid om onderweg video’s te streamen. Een speciale folie zorgt ervoor dat de bestuurder dit display niet kan zien.”

De nieuwste generatie is zowel als SUV en SUV Coupé beschikbaar, 99 procent kiest voor de E-Hybrid versie.

Verwijzing naar de Taycan

De aanpassingen betreffen zowel het interieur als het exterieur, de aandrijving en de infotainment- en assistentiesystemen. De meest in het oog springende modificatie is de nieuwe cockpit met een volledig 12,6 inch gebogen instrumentenbord met variabele weergavemogelijkheden dat zich uitstrekt over de volle breedte van het dashboard, zoals in het geval van de Taycan. Een head-up display is een optie waarvoor extra moet worden betaald. Onbegrijpelijk voor een auto in die prijsklasse. Het nieuwe stuurwiel is overgenomen uit de 911, inclusief de draaiknop voor het instellen van de rijmodus. De shift-by-wire versnellingspook is veranderd in een knop en bevindt zich nu rechts achter het stuurwiel. Daardoor is de middenconsole overzichtelijker wat de functionaliteit en het gebruiksgemak ten goede komen.

Vooraan neemt de Cayenne de lichttechnologie over van de Taycan in de vorm van HD-Matrix-LED-koplampen met telkens vier LED’s over. Achteraan kenmerken twee high-definition driedimensionaal vormgegeven achterlichten en een nieuwe achterbumper met geïntegreerde nummerplaathouder het design van de nieuwkomer dat herinnert aan dat van de Taycan en Macan.

Ledmatrixkoplampen zijn standaard, de HD-ledmatrixkoplampen zijn optie. De twee high-definition modules met meer dan 32.000 pixels per koplamp herkennen andere weggebruikers en dimmen het licht van de grootlichtstand met pixelprecisie om hen niet te verblinden. De helderheid van de modules kan in meer dan 1.000 stappen worden geregeld, afhankelijk van de rijsituatie.

Het nieuwe luchtkwaliteitssysteem gebruikt predictieve navigatiesystemen om tunnelingangen op het traject te detecteren en regelt automatisch de luchtcirculatie. Optioneel detecteert een sensor het niveau van fijnstofdeeltjes in de lucht om ze, zo nodig, meerdere keren door een fijnstoffilter te leiden. Een ionisator verwijdert ziektekiemen en verontreinigende stoffen uit de lucht, wat letterlijk voor een verademing zorgt bij wie last heeft van allergieën.

Typisch Porsche-dashboard, perfecte ergonomie.

Meer vermogen en meer comfort

De Cayenne beschikt vanaf nu over een ophanging met stalen veren inclusief PASM (Porsche Active Suspension Management). Nieuwe schokdempers met 2-kleppentechnologie moeten de rijprestaties en het rijcomfort verhogen. Voor een adaptieve luchtvering met 2 kamer-/2-kleppentechnologie die vooral het rijcomfort naar een nog hoger niveau tilt, moet een opleg worden betaald.

De nieuwkomer is leverbaar met drie motorversies. In de Cayenne S vervangt een krachtige 4.0-V8-biturbomotor (474 pk en 600 Nm) de bekende V6. De V8 is zowel verkrijgbaar in de SUV als in de SUV Coupé en garandeert een topsnelheid van 273 km/u. In 4,7 seconden spurt die van 0 naar 100 km/u.

Een verbeterde versie van de 3.0-V6 turbomotor (353 pk en 500 Nm) vinden we terug in de instapversie alsook in de Cayenne E-Hybrid. In combinatie met de nieuwe elektromotor ontwikkelt die daar 176 pk, het gecombineerd vermogen bedraagt 470 pk. De batterij met een netto capaciteit van 21,8 kWh garandeert een reëel elektrisch bereik van 75 kilometer. Een geïntegreerde oplader van 11 kW verkort de oplaadtijd tot minder dan 2,5 uur, ondanks de toegenomen batterijcapaciteit.

Misschien wel het belangrijkste nieuws voor potentiële kopers is dat de CO 2 -uitstoot van de Cayenne E-Hybrid 44 g/km bedraagt. Daardoor kan die ook in de toekomst genieten van fiscale aftrekken, op voorwaarde dat die voor 1 juli 2023 wordt gekocht.

Dat laatste heeft voor een stormloop richting de Porsche-dealers gezorgd. Volgens woordvoerster Catherine Van Geel hebben zich sinds midden april meer dan 600 kopers aangemeld, in 99 procent van de gevallen kiezen zij voor de Cayenne E-Hybrid. “Met nog ruim een maand te gaan, wijst alles erop dat wij op een nieuw verkooprecord afstevenen” aldus nog Van Geel.

Overtuigende roadtest

Voor een eerste roadtest met de Cayenne PHEV schotelde Porsche ons een bochtig parcours in de Kitzbüheler Alpen voor dat er door de winterse neerslag verraderlijk glad bijlag.

Op de kilometerlange klim over onverharde weg naar de Panorama Alm op 2.000 meter hoogte met stijgingspercentages tot 20 procent bewees de nieuwkomer dat hij op elk terrein tot de beste behoort.

Hoewel de nieuwste generatie uiterlijk veel gelijkenis vertoont met de vorige, hebben de onderhuidse aanpassingen de prestaties maar vooral het rijcomfort nog verbeterd. In het geval van de E-Hybrid combineert die sportieve prestaties en een uitstekend rij- en veercomfort met een lage CO 2 -uitstoot waardoor die in aanmerking komt voor fiscale aftrekken en dus ook financieel interessant is. Ook al kost die als SUV 112.589 euro en als SUV Coupé 115.836 euro. Waarmee nog maar eens wordt bewezen dat plug-in hybrides een cadeau zijn van de overheid aan zelfstandigen en bedrijven.

Wat geen afbreuk doet aan de intrinsieke kwaliteiten van de laatste generatie Cayenne met een verbrandingsmotor. De ingrijpende upgrade tilt de nieuwkomer naar een nog hoger niveau zowel op het vlak van luxe, comfort en prestaties als van puur rijplezier.