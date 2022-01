Porsche lanceert een speciale reeks van de Cayenne met een rijke uitrusting en een unieke afwerking om de exclusieve SUV nog aantrekkelijker te maken.

Het is een traditie bij Porsche dat een model dat al even op de markt is, nog eens met een 'Platinum Edition' in de bloemetjes wordt gezet. Dit keer is de derde generatie van de Cayenne aan de beurt. Dit is de grootste SUV in het Porsche-gamma die in 2018 werd gelanceerd en er in 2019 ook een sierlijke coupévariant bijkreeg. Beide versies moeten nog enkele jaren mee maar met deze speciale reeks krijgen ze weer een extra boost en staan ze opnieuw in de kijker.

Een exclusieve afwerking in platinum en zwart. © GF

Zoals de naam al laat vermoeden kreeg deze Cayenne een gesatineerde Platinum-afwerking voor verschillende onderdelen, zoals de lamellen van de luchtinlaten vooraan, de RS Spyder Design 21"-duimsvelgen en het Porsche-opschrift op de achterzijde van het koetswerk dat gelakt kan worden in metallic Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue Crayon en gewoon wit of zwart. Verder zorgen ook de zwarte tint van de raamlijsten en van de uitlaat plus de aluminium accenten en de grijze veiligheidsgordels in het interieur voor een exclusief accent.

Extra uitrusting en aluminium accenten in het interieur. © GF

De Platinum Edition brengt ook extra uitrusting zoals lederen en achtvoudig verstelbare sportstoelen met een Porsche-logo op de hoofdsteunen, het Porsche Dynamic Light System (PDLS), een Bose-audiosysteem en een panoramadak. Uiteraard kan ook deze Cayenne op aanvraag van de koper verder gepersonaliseerd worden.

De Porsche Cayenne Platinum Edition is verkrijgbaar als klassieke SUV of als SUV-coupé met drie motorisaties: Cayenne (340 pk - 94.417,67 euro), Cayenne S (440 pk - 111.639,44 eur) en Cayenne E-Hybrid (462 pk - 108.388,17 euro).

