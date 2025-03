Porsche blikt voorzichtig vooruit

Bij de toelichting van het jaarverslag benadrukte Porsche dat het trouw wil blijven aan de waarden van het merk.

Na een rijke geschiedenis van 75 jaar verandert de markt snel, net als de verwachtingen van autokopers. Vorig jaar vernieuwde Porsche 4 van zijn 6 modellen. Daardoor oogt het gamma vandaag erg jong met een mix van elektrische, hybride en klassiek fossiele aandrijvingen. Tot nu toe speelde Porsche volgens eigen zeggen vrij goed in op de veranderingen op de markten. Daarmee bedoelt het merk ook de aanzienlijke terugval in verkoop in China en de dalende interesse van de consument in de elektrische Taycan. De uitdagingen voor de komende maanden en jaren zijn legio. Het kan bijvoorbeeld best dat China een kleinere markt wordt voor Porsche. Daarbij komt de vertraging in de switch naar elektromobiliteit die handenvol geld kost. Het lijkt erop dat Porsche – net als andere merken – langer/opnieuw moet investeren in verbrandingsmotoren wat tijd en geld vergt. Wat betreft de elektrificatie, ontstaat een onzekere situatie in de toevoer van onderdelen en grondstoffen.

Los daarvan heeft Porsche stevige fundamenten, een uitstekende reputatie en een trouw koperspubliek. De Duitsers willen zich de komende jaren zo flexibel mogelijk opstellen om desgewenst snel te schakelen tussen elektrische, hybride of thermische aandrijvingen. Hoewel Porsche gelooft dat de toekomst op lange termijn elektrisch is , horen we nu toch dat verbrandingsmotoren nog een langere tijd een belangrijke rol gaan spelen.

Porsche wil ook minder volumeproducten en vooral inzetten op exclusiviteit via kleine series en maatwerk. Het voorbije jaar was de Cayenne het bestverkopende model, gevolgd door de Macan en de 911. Interessant detail: bij de Macan is nog altijd de (oude) thermisch aangedreven versie bijgeteld. In de top 3 zit dus geen enkele full-EV.

Hoewel de verkoop licht daalde, slaagde Porsche erin om de winst min of meer op peil te houden dankzij een aangepaste prijsstrategie. Ook het dividend dat Porsche uitkeert, blijft op het niveau van vorig jaar. Om dat te handhaven, wordt er de volgende jaren geherstructureerd en daarbij sneuvelen 3.900 jobs.