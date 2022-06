Porsche 963 LMDh is nieuwe Le Mans-bolide

Porsche onthulde zopas de nieuwe 963 LMDh, een hybride prototyperacer die het Duitse sportwagenmerk een twintigste zege in de 24 Uur van Le Mans moet bezorgen. En dat kan een Belgisch succes worden met Laurens Vanthoor aan het stuur.

Volgend seizoen wordt er een nieuwe klasse gelanceerd in de uithoudingsraces: LMDh of voluit Le Mans Daytona Hybrid. De bedoeling hiervan is een gemeenschappelijk platform te creëren voor de Europese en Amerikaanse endurancewedstrijden, waarin zowel de etmaalraces in Le Mans (Frankrijk) als Daytona (VS) een hoofdrol spelen, en zo meer merken met officiële wagens aan te trekken. Hybrid verwijst naar de elektrificatie van deze racewagens, die dezer dagen ook niet meer uit de autosport weg te denken is en de aanwezige merken toelaat een directe link te leggen naar hun gamma dat ook steeds verder geëlektrificeerd raakt.

Porsche 963 LMDh

Nieuw Belgisch succes?

Na BMW en Cadillac, onthulde zopas ook Porsche zijn nieuwe bolide die in 2023 op de stargrid zal verschijnen. De ‘963 LMDh’ maakt gebruik van een chassis ontwikkeld door Multimatic en wordt aangedreven een hybride 4,6 liter V8 biturbo die 680 pk produceert. Penske Motorsport zal deze racewagen vanaf 2023 voor rekening van Porsche inzetten in zowel het WEC (World Endurance Championship) als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De bedoeling is in al deze series meteen een hoofdrol te spelen en dé grote klassieker op de endurancekalender – de 24 Uur van Le Mans – voor een twintigste keer te winnen.

En dat kan wel eens een nieuwe Belgische zege opleveren, aangezien onze landgenoot Laurens Vanthoor bij de piloten van de nieuwe Porsche 963 hoort, naast André Lotterer, Kévin Estre, Michael Christensen, Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Dane Cameron en Felipe Nasr. Het laatste Belgisch succes in de 24 Uren van Le Mans dateert al van 1982 met de zesde overwinning van Jacky Ickx in een Porsche 956 .