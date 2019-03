Porsche 917 herleeft

De tentoonstelling "Colours of Speed - 50 Years of the 917" vindt plaats van 14 mei tot 15 september in het Porsche Museum en brengt in totaal 14 voertuigen samen, waaronder 10 917's die een gezamenlijk vermogen van 7.795 pk vertegenwoordigen. Er staan uiteraard enkele iconische exemplaren tussen, zoals de gerestaureerde racewagen van Hans Herrmann en Richard Attwood die in 1970 de 24 Uren van Le Mans won.

Toch zal ook een andere wagen de nodige aandacht trekken: de 917 concept car, die een eerbetoon aan zijn voorganger brengt met een gelijkaardige rood-witte kleurstelling, maar tegelijk zijn blik resoluut op de toekomst richt. Is dit de voorloper van de nieuwe hypercar van Porsche? Dat is best mogelijk, want deze bolide is van de hand van een team designers en ingenieurs die verantwoordelijk waren voor de LMP1 racewagen die eveneens succesvol was in Le Mans en andere uithoudingsraces. Bij Porsche houdt men voorlopig vol dat deze '917' gewoon een studiemodel is en niets meer. (Belga)