Halfweg de jaren 1960 besloot Porsche zijn gamma uit te breiden met een sportwagen met een middenmotor, die onder de 911 werd gepositioneerd en zich op een jonger publiek richtte.

Voor de ontwikkeling van deze 914 vond Porsche een partner in Volkswagen, dat toen nood had aan een opvolger voor zijn Type 34 sports coupé, die bekend stond als de Karmann Ghia. Ferry Porsche en VW-directeur Heinrich Nordhoff sloten een deal voor de ontwikkeling en de productie van de nieuwe sportwagen. Maar toen deze laatste onverwacht overleed in 1968, kwam het project even in gevaar.

Gelukkig zag de nieuwe baas Kurt Lotz dit nieuwe model zitten en werd de structuur VW-Porsche opgericht. In Europa bracht VW de 914 met viercilindermotor op de markt, terwijl Porsche de zescilinderversie commercialiseerde. In de Verenigde Staten werden beide varianten onder het Porsche-label verkocht.

De ambities van de Porsche 914 waren aanvankelijk bescheiden, maar uiteindelijk werd dit model toch een succes met in totaal meer dan 115.000 verkochte exemplaren, de meeste met de vierpitter. Ook in de racerij liet de 914 van zich spreken met als belangrijke succes een top 3 in de Marathon de la Route op de Nürburgring in 1970.(Belga)