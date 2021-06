Porsche-testrijder Lars Kern rondde aan het stuur van een 911 GT2 RS de Nordschleife van de Nürburgring in 6.43:30 minuten, goed voor een gemiddelde van 185,87 km/u.

Hiermee heeft Porsche weer het record beet voor de snelste "straatlegale" auto op de 20,8 km lange omloop in de Eifel, die als referentie geldt bij de constructeurs van sportieve wagens. Porsche gebruikte hiervoor de 911 GT2 RS van de vorige generatie. Het nieuwe model zou er weldra aankomen.

Lars Kern vestigde het nieuwe record © GF

De recordauto was niet helemaal standaard want hij was voorzien van de zogenaamde Manthey Performance Kit, die door tuner Manthey Racing werd ontwikkeld om de van huis al indrukwekkende prestaties te optimaliseren. Deze upgrade omvat onder meer uiterst lichte magnesium velgen, die een gewichtsbesparing van 11,4 kg opleveren en geschoeid zijn met sportieve Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden. Verder werd de stroomlijn verbeterd met een specifieke achterspoiler, diffuser en wieldeksels waarmee de neerwaartse druk bij hoge snelheden aanzienlijk verhoogt.

Voor Manthey Racing is de Nordschleife van de Nürburgring trouwens geen onbekend terrein want het team won hier onlangs nog de 24-uursrace met een Porsche 911 GT3 R.

