Porsche 911 Speedster komt eraan

Het is niet de eerste keer dat Porsche een Speedster-versie van de 911 bouwt. De laatste keer was in 1988 met het G-model, de te herkennen is aan de 'harmonica's' die de overgang maakten van de voor- en achterbumpers naar het koetswerk. De kleur die deze conceptversie krijgt, is overigens een knipoog naar de Speedster uit de late jaren tachtig. Zuffenhausen geeft vandaag aan dat de productie in 2019 zal starten. Er zullen 1.948 stuks worden gebouwd. Ook het aantal van deze gelimiteerde oplage is een knipoog naar de roots, meer bepaald de Porsche 356 'Nummer 1" die op 8 juni 1948 werd ingeschreven. De productieversie van deze open tweezitter is gebaseerd op het koetswerk van de 911 Carrera 4 Cabriolet. Tal van koetswerkcomponenten zijn van carbonvezel en werden bij 911 GT3 geleend. De Speedster krijgt ook diens bijzondere motor. Het gaat om een atmosferische (zonder turbo, nvdr.) versie van de zescilinder boxermotor die ruim 500 pk levert bij een stevige 9.000 opm. (Belga)