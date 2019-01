Porsche 911 maakt Europese première in Brussel

Op de Brussels Motor Show 2019, zoals het 'Autosalon' officieel heet, zal Porsche opnieuw te vinden zijn in Paleis 1 van Brussels Expo, dat exclusief voorbehouden is aan de prestigieuze Dream Cars tentoonstelling. Dit jaar zal deze fraaie 'expo-in-de-expo' zelfs de hele duur van het salon te bewonderen zijn.

Na een succesvol 2018, waarin Porsche niet minder dan 3.222 voertuigen aan de man kon brengen in ons land, stelt het Duitse sportwagenmerk met grote trots de achtste generatie van de mythische 911 in Europese première voor op de Heizel. Het Belgische publiek kan in Brussel al kennismaken met twee versies van de 911 '992': de 911 Carrera 2S en de 911 Carrera 4S.

De indrukwekkende stand van Porsche is 600m2 groot en wordt zonder twijfel een van de hoofdattracties van Paleis 1 met tal van uitzonderlijke wagens. Naast de nieuwe 911 type 992, worden ook de 718 Boxster en 718 Cayman, Macan, Cayenne en Panamera opgevoerd. (Belga)