De Porsche 911 krijgt er weer een nieuwe variant bij: de GTS die het concept verder uitdiept met meer vermogen, dynamiek en uitstraling.

Het is intussen een klassieker in de uitrol van het 911-gamma: de GTS die de kers op de taart zet, naast de extreme GT3. Eerst en vooral kreeg de 3 liter-turbobenzine wat meer vermogen en koppel: 480 pk of 30 pk meer dan de Carrera S en 570 Nm (+20 Nm).

Meteen werd de schakelpook 10 mm ingekort voor een directer schakelgevoel, terwijl er nog altijd keuze is tussen een manuele zevenbak of een achttrapsautomaat. De koper moet ook aanvinken of hij de Coupé, de Cabriolet of de Targa verkiest, met achter- of vierwielaandrijving.

De GTS herken je aan de typische zwarte accenten. © GF

Ook het onderstel kreeg een update voor de ophanging en de remmen, terwijl het actieve PASM-systeem en de sportuitlaat standaard zijn en het Lightweight Design pakket - waarmee je 25 kilogram wint door de eliminatie van de achterbank - op de optielijst staat. Tenslotte maken zwarte accenten op het koetswerk en in het interieur het GTS-plaatje compleet. De Porsche 911 Carrera GTS kost minstens 144.631 euro en is in het najaar leverbaar.

De cockpit waarin de kortere schakelpook opvalt. © GF

