nieuws

Porsche 911 GT3 wordt 20

De presentatie van de eerste 911 GT3 in maart 1999 op de autosalon van Genève "was het begin van een nieuw tijdperk voor verlichte sportwagenliefhebbers", zo stelt men bij Porsche. 20 jaar later is de 911 GT 3 nog steeds een feit.

Porsche 911 GT3 wordt 20 © belga