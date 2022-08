Porsche 911 GT3 RS krijgt F1-technologie

De Porsche 911 GT3 RS is een van de snelste ‘straatlegale’ sportwagens. De nieuwste versie maakt zelfs gebruik van F1-snufjes zoals DRS-technologie om een hogere topsnelheid te bereiken.

De GT3 RS is veruit de meest extreme variant binnen het 911-gamma van Porsche. Hoewel je er perfect de openbare weg mee op kan, moet deze sportwagen amper onderdoen voor een echte racebolide. Natuurlijk is dit in de eerste plaats een speeltje voor de rasechte liefhebbers die telkens halsreikend uitkijken naar de nieuwste generatie.

Deze topversie maakt gebruik van de ‘gewone’ 911 GT3 als basis, waarop verschillende elementen verder werden ontwikkeld. Zo kreeg de boxermotor andere nokkenassen zodat het vermogen met 15 pk stijgt tot 525 pk en heeft de PDK-transmissie iets kortere verhoudingen om nog vinniger te sprinten. Nu lukt de spurt van 0 naar 100 km/u in 3,2 seconden en bedraagt de topsnelheid 296 km/u.

De achtervleugel is uitgerust met DRS-technologie.

DRS open

Maar bij de 911 GT3 RS gaat het niet zozeer om de cijfers, maar wel om de efficiëntie op een circuit. Vandaar dat deze bolide is uitgerust met technologie die vaak afkomstig is uit de Formule 1, zoals het ‘Drag Reduction System’ of kortweg DRS dat de bovenste lamel van de achterspoiler op de rechte stukken een beetje te laten zakken met een knopje op het stuurwiel om een iets hogere topsnelheid te ontwikkelen.

Daarnaast zorgen kleine aanpassingen aan de stroomlijn van het koetswerk van de 911 GT3 RS voor tot drie keer meer neerwaartse druk als op de gewone GT3, zodat deze Porsche werkelijk aan het asfalt kleeft. Ook het remsysteem staat op punt met zes zuigers vooraan en vier achteraan, terwijl koolstofkeramische remschijven optioneel gemonteerd kunnen worden op deze 1.450 kilogram wegende Porsche.

Dan nog een detail: de prijs. De Belgische prijs voor de Porsche 911 GT3 RS is nog niet bekend, maar geïnteresseerden kunnen alvast noteren dat de Duitse kopers net geen 230.000 euro voor deze pretmachine moeten neertellen.