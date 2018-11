Porsche 911 GT2 RS MR vestigt nieuw record

Aan het stuur van deze 700 pk sterke bolide zat testrijder en ontwikkelingsingenieur Lars Kern. De 911 GT2 RS MR was standaard maar kreeg wel een specifieke setup voor de Nordschleife door de Porsche-ingenieurs en de experts van Manthey Racing, waardoor de wagen echt zijn potentieel kon ontplooien op het 20,6 kilometer lange gevreesde circuit. "Het was vooral uitkijken naar de meteo, want op een vochtig circuit hadden we deze recordpoging nooit gewaagd", verklaarde Frank-Steffen Walliser, hoofd van Porsche Motorsport, achteraf. Voor deze snelle rit was de Porsche 911 GT2 RS uitgerust met de nieuwe performance kit van Manthey Racing die dus nog wat meer snelheid oplevert. Toen de Porsche GT2 RS in 2017 werd gelanceerd was dit de snelste en krachtigste 911 ooit met een vermogen van 700 pk, een koppelwaarde van 750 Nm een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,8 seconden. Maar dankzij de race-ervaring met de 911 RSR en de 911 GT3 R wisten de technici van Manthey Racing de lat toch nog een beetje hoger te leggen. Met een waanzinnige tijd van 6:40.3 minuten op de Nordschleife als resultaat. (Belga)