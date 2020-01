Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Belgische piloot Jacky Ickx en ter ere van zijn sportieve successen met Porsche in de jaren zeventig en tachtig, werd besloten een limited edition 911 te ontwerpen als eerbetoon aan Ickx. Het initiatief kwam van de Belgische Porsche-importeur D'Ieteren.

Deze Belgian Legend Edition is gebaseerd op de gloednieuwe 992 (Carrera 4S) en is ontwikkeld bij Porsche Exclusive Manufaktur in samenwerking met de Belgische Porsche-invoerder.

Je herkent dit model aan de exclusieve X Blue kleur en een logo met de Belgische driekleur en de handtekening van Jacky Ickx op de B-stijl aan bestuurderszijde. Ook de 20- en 21-duimsvelgen van de Carrera Classic worden in dezelfde kleur gelakt. De subtiele witte accenten zijn een knipoog naar de helm van Ickx, die oorspronkelijk een fijne witte lijn rond het vizier was. Het interieur wordt afgewerkt met zwart leer. De 'X'-vormige stiknaden zijn een subtiele verwijzing naar de naam van de piloot.

Tot slot staat ook de handtekening van Jacky Ickx en de titel 'Belgian Legend Edition' op de carbon instaplijsten. Zelfs de sleutel in bijpassende kleur is versierd met de handtekening van de zesvoudige Le Mans-winnaar. Van de Belgian Legend Edition worden er slechts 75 gemaakt, één voor elk jaar sinds Ickx werd geboren, en ze zijn enkel in België verkrijgbaar.(Belga)