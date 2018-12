Porsche 718 T: puur rijplezier

Het 'High Performance' karakter van de T-modellen wordt onderstreept door de specifieke uitrusting die onder meer 20" velgen, een 20 millimeter verlaagd sportchassis - een primeur op de 718 reeks - , een directere bediening van de versnellingsbak en het Sport Chrono pack omvat.

Deze uitrusting is enkel te combineren met de basismotor van de 718 T met een manuele zesversnellingsbak, zowel op de Boxster als op de Cayman. Uiteraard voelt de Porsche 718 T zich vooral in zijn sas op slingerende landwegen waar hij zijn rijdynamiek optimaal kan uitspelen. In het interieur komt die sfeer ook tot uiting door de lederen bekleding en de logo's ' Boxster T ' of ' Cayman T ' op de teller met een zwarte achtergrond.

Rekening houdend met de extra uitrusting doen de kopers van de 718 T zo'n 5 à 10% voordeel vergeleken met een gewoon basismodel voorzien van al deze extra's. Voor de aandrijving zorgt nog steeds de bekende 300 pk sterke 2 liter-turbomotor die tot 7.000 t/min. kan klimmen en een sprint van 0 tot 100 km/u in 4,7 seconden en een topsnelheid van 275 km/u toelaat. De Porsche 718 Cayman T kost 65.799,80 euro. Voor de 718 Boxster T wordt 67.856,80 euro aangerekend.(Belga)