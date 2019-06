De 718-familie van Porsche verwelkomt twee nieuwe leden: de 718 Spyder en de 718 Cayman GT4 die worden aangedreven door een atmosferische vierliter-zescilindermotor gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een ideale sportieve cocktail.

Met de nieuwe 718 Spyder en de 718 Cayman GT4 introduceert Porsche twee fraaie en krachtige topmodellen om de koppositie in het modelgamma op te eisen. Hun pure karakter is gericht op sportwagenliefhebbers die op zoek zijn naar onvervalst rijplezier in een zeer dynamische auto met een pittige krachtbron. Het perfect uitgebalanceerde middenmotorconcept biedt dit allemaal.

Beide modellen delen hun technische basis: de nieuw ontwikkelde atmosferische vierliter-zescilindermotor die 420 pk produceert, samen met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Terwijl de Cayman GT4 zich positioneert als het instapmodel van het GT-straatgamma van het merk, leent de Spyder zich voor het meest uiteenlopende bochtenwerk. Beide doen ze een beroep op een efficiënte stroomlijn, een volwaardig GT-onderstel en krachtige remmen.

De atmosferische krachtbron is gebaseerd op dezelfde familie als de turbomotoren in de huidige 911 Carrera-modelreeks. De nieuwe hoogtoerige motor ontwikkelt 420 pk, 35 pk meer dan in de vorige GT4-modellen. De derde generatie van de Spyder heeft zelfs 45 pk meer. Deze motor levert een maximumkoppel van 420 newtonmeter tussen 5.000 en 6.800 t/min. Beide handgeschakelde sportwagens kunnen de grens van 300 km/u doorbreken: de 718 Spyder heeft een topsnelheid van 301 km/u, terwijl de 718 Cayman GT4 304 km/u kan halen.

De nieuwe Porsches 718 Spyder en 718 Cayman GT4 kunnen nu besteld worden. In ons land beginnen de prijzen bij 96.170,80 euro voor de 718 Spyder en 99.074,80 euro voor de 718 Cayman GT4, telkens inclusief btw en met landspecifieke uitrusting.(Belga)