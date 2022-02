Na de wereldpremière in Los Angeles, stelde Porsche de 718 Cayman GT4 RS ook voor aan het Europese publiek tijdens de GP Ice Race in Zell am See en trok daarbij de aandacht op het gebruik van synthetische brandstof.

De GT4 RS is de ultieme, hypersportieve variant van de Porsche 718 Cayman. Centraal in het chassis ligt een atmosferische 4 liter zescilinder-boxermotor die 500 pk en 450 Nm naar de achterwielen sluist via een PDK-transmissie met zeven verhoudingen, die met peddels achter het stuur of een pook wordt bediend. Daarmee lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in 3,4 seconden en ligt de topsnelheid op 315 km/u. Voor circuitliefhebbers is er ook een Clubsport variant die meteen voorzien is van een rolkooi, aangepaste dempers, remmen,... om voluit over omlopen te razen.

Nu is het in deze tijden van elektrificatie misschien vreemd om nog zo'n razendsnelle en benzineslurpende bolide te lanceren. Maar Porsche ziet hierin een opportuniteit om de aandacht te vestigen op het gebruik van synthetische brandstof in het hele transitieverhaal. Deze eFuel is een duurzame biobrandstof gemaakt van afval van voedingsproducten en kan een belangrijke bijdrage leveren in het verlagen van de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2.

De Cayman GT4 RS eFuel in de GP Ice Race. © GF

Getest in competitie

Porsche gebruikt deze synthetische brandstof al sinds 2021 in de 911 GT3 Cup bij de Supercup-races. Daarmee wordt deze brandstof in extreme omstandigheden getest en verder ontwikkeld voor bredere toepassingen. Ook het gebruik in de 718 Cayman GT4 RS kadert in dit ontwikkelingsprogramma voor eFuels.

Porsche wijst erop dat er momenteel wereldwijd nog 1,3 miljard klassieke voertuigen met een verbrandingsmotor rondrijden, die op korte termijn niet allemaal vervangen kunnen worden door elektrische modellen. Vandaar het belang van alternatieven zoals de synthetische brandstof.

Porsche bouwde intussen al een productiesite voor eFuels in Chili die momenteel nog proefdraait. Zo is misschien ook nog een toekomst weggelegd voor oudere voertuigen die plots weer schoner kunnen functioneren.

De Porsche Cayman GT4 RS eFuel. © GF

