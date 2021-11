Porsche heeft de RS-versie van de 718 Cayman GT4 onthuld, die nog krachtiger en sneller maar ook duurder is. De straatversie van de racewagen kost 153.065 euro.

De gloednieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS was één van de blikvangers op de Los Angeles Auto Show 2021. Niet zonder reden, want het al zeer prestatiegerichte en sportieve basisconcept van de 718 Cayman GT4 is nog verder opgedreven. Zo levert de atmosferische 4 liter boxermotor hier 500 pk, wat een surplus van 80 paarden is. Die gaan gepaard met een koppel van een 450 Nm, terwijl de rode zone op de toerenteller pas bij 9.000 t./min begint.

Een verdere technische verfijning leidt tot scherpere prestaties. © GF

Circuitmonster

Even indrukwekkend zijn de prestaties met een spurt van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden, een topsnelheid van 315 km/u en een bijzonder scherpe rondetijd van 7.04,11 op de Nordschleife van de Nürburgring. Dat is ook te danken aan de verdere afslanking tot een gewicht van een 1.415 kilogram en een extreem verfijnde aerodynamica die 25% meer neerwaartse druk zou opleveren. Als kers op de taart kan de klant nog het Weissach-pakket bestellen, met 20" magnesiumvelgen en een titanium uitlaat, of de raceklare Clubsport-versie voor de circuitfanaten.

De Clubsport-versie is raceklaar en enkel bestemd voor het circuit. © GF

De gloednieuwe Porsche 718 Cayman GT4 RS was één van de blikvangers op de Los Angeles Auto Show 2021. Niet zonder reden, want het al zeer prestatiegerichte en sportieve basisconcept van de 718 Cayman GT4 is nog verder opgedreven. Zo levert de atmosferische 4 liter boxermotor hier 500 pk, wat een surplus van 80 paarden is. Die gaan gepaard met een koppel van een 450 Nm, terwijl de rode zone op de toerenteller pas bij 9.000 t./min begint. Even indrukwekkend zijn de prestaties met een spurt van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden, een topsnelheid van 315 km/u en een bijzonder scherpe rondetijd van 7.04,11 op de Nordschleife van de Nürburgring. Dat is ook te danken aan de verdere afslanking tot een gewicht van een 1.415 kilogram en een extreem verfijnde aerodynamica die 25% meer neerwaartse druk zou opleveren. Als kers op de taart kan de klant nog het Weissach-pakket bestellen, met 20" magnesiumvelgen en een titanium uitlaat, of de raceklare Clubsport-versie voor de circuitfanaten.