Sinds 1 juli brengt Autoworld hulde aan de meest begeerde Porsche, het allereerste model en dan hebben we het over de 356!

Aan de hand van een twintigtal exemplaren wordt de geschiedenis van deze beroemde en iconische sportwagen geschetst, die dit jaar zijn 70ste verjaardag viert.

De 356 werd in 1950 in Gmünd (Oostenrijk) gebouwd door Ferry Porsche, de tweede zoon van professor Ferdinand Porsche. Het werd de eerste auto die de naam Porsche zou dragen en dit was meteen de start van een mythisch merk. Deze kleine, lichte sportwagen, met een luchtgekoelde 1.100 cc grote viercilinder boxermotor, zou een snelle ontwikkeling doormaken, gesteund door talloze sportieve successen op de grote circuits en hij werd vooral op de Amerikaanse markt bijzonder succesvol.

In Autoworld krijgt het publiek de verschillende versies van de 356 te zien: de pre-A, A, B, C (in hun Speedster, Cabrio en Coupé afgeleiden) maar ook de Denzel, Zagato, Hardtop Karmann, D'Ieteren Roadster, Carrera GT, Carrera Abarth en de politie-uitvoering. Elke dag staat er een 356 voor het museum. Op zondag 12 juli wordt tussen 10 uur en 14 uur een "Cars & Coffee" georganiseerd voor alle eigenaren van een Porsche 356 en gedurende de hele tentoonstelling kunnen kinderen deelnemen aan auto workshops deelnemen met lego-blokjes en er is een kleurwedstrijd.

Meer informatie over de tentoonstelling en de activiteiten op www.autoworld.be(Belga)

Aan de hand van een twintigtal exemplaren wordt de geschiedenis van deze beroemde en iconische sportwagen geschetst, die dit jaar zijn 70ste verjaardag viert.De 356 werd in 1950 in Gmünd (Oostenrijk) gebouwd door Ferry Porsche, de tweede zoon van professor Ferdinand Porsche. Het werd de eerste auto die de naam Porsche zou dragen en dit was meteen de start van een mythisch merk. Deze kleine, lichte sportwagen, met een luchtgekoelde 1.100 cc grote viercilinder boxermotor, zou een snelle ontwikkeling doormaken, gesteund door talloze sportieve successen op de grote circuits en hij werd vooral op de Amerikaanse markt bijzonder succesvol.In Autoworld krijgt het publiek de verschillende versies van de 356 te zien: de pre-A, A, B, C (in hun Speedster, Cabrio en Coupé afgeleiden) maar ook de Denzel, Zagato, Hardtop Karmann, D'Ieteren Roadster, Carrera GT, Carrera Abarth en de politie-uitvoering. Elke dag staat er een 356 voor het museum. Op zondag 12 juli wordt tussen 10 uur en 14 uur een "Cars & Coffee" georganiseerd voor alle eigenaren van een Porsche 356 en gedurende de hele tentoonstelling kunnen kinderen deelnemen aan auto workshops deelnemen met lego-blokjes en er is een kleurwedstrijd.Meer informatie over de tentoonstelling en de activiteiten op www.autoworld.be(Belga)