Het deelplatform Poppy lanceert twee initiatieven in het kader van de Covid-19-pandemie om hulp te bieden aan start-ups en zorgverstrekkers.

Poppy beschikt over 350 milieuvriendelijke auto's, 400 scooters en biedt ook deelsteps aan in Brusselse en Antwerpse regio's. Het deelplatform noemt zijn aanbod divers en zegt dat het dag en nacht bewegingsvrijheid biedt tegen een aantrekkelijk tarief. "Poppy stelt deze creativiteit nu ten dienste van zijn gebruikers door twee initiatieven te lanceren die immobiliteit willen oplossen", stelt Laetitia Gutierrez, CMO van Poppy Mobility.

"Het eerste initiatief 'Supportinglocals' groeide uit de eenvoudige vaststelling dat tal van starters en lokale bedrijven een beroep moeten doen op thuisbezorging om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Velen onder hen hebben daar geen wagenpark voor. Wij bieden hen een oplossing waardoor ze verder kunnen werken in deze moeilijke periode. Geïnteresseerden surfen naar poppy.be/supportinglocals, en vullen er het online formulier in. Vervolgens contacteert Poppy hen met een plasklare oplossing, op maat van de behoeften, en aan een scherp tarief." Voor deze oplossing stelt Poppy zijn auto's en scooters ter beschikking voor het aantal dagen dat door het lokale bedrijf en Poppy wordt bepaald. Zo biedt het bedrijf een leveringsoplossing die alle hygiënische maatregelen respecteert.

Poppy's tweede initiatief richt zich op de medische wereld. "Sinds 25 maart bieden we een mobiliteitsoplossing voor alle medische profielen die door omstandigheden niet op hun werkplek geraken", zegt Laetitia Gutierrez. "Het initiatief staat open voor artsen, verpleegkundigen en zorgassistenten. Het aanbod is volledig gratis zodat de gebruikers er kosteloos gebruik van kunnen maken." Meer informatie is te vinden op poppy.be/supportingmedicals(Belga)

