Poppy, een 100% Belgische start-up, zet een nieuwe stap en breidt zijn vloot uit tot 500 wagens. Tegelijkertijd wordt ook de gehele vloot vernieuwd. Het eerste 'nieuwe' model wordt de Seat Ibiza CNG en die zal binnenkort in de straten van Brussel en Antwerpen te zien zijn.

Bij de lancering van Poppy baseerde D'Ieteren, de initiatiefnemer van het project, zich op enkele kerncijfers over de Belgische mobiliteit. Een privéwagen staat 96% van de tijd geparkeerd, 30% van de oppervlakte van een stad wordt gebruikt voor parkeerplaatsen, 12% van de tijd achter het stuur rijdt de bestuurder in fileverkeer en de gemiddelde kostprijs van een wagen wordt geschat op 410 euro per maand.

Om een mentaliteitsverandering in de richting van gedeelde mobiliteit mogelijk te maken, is de beschikbaarheid van voertuigen cruciaal. Poppy is zich hiervan bewust en om aan deze verwachting tegemoet te komen heeft de start-up besloten om zijn wagenpark uit te breiden tot 500 auto's, verspreid over Antwerpen en Brussel. Vier nieuwe modellen met een schone emissie zullen het wagenpark van Poppy helemaal vernieuwen. De eerste auto, die vanaf februari 2020 zijn opwachting maakt, is de Seat Ibiza CNG (op aardgas) en de drie andere modellen volgen in zijn kielzog.

Ook de elektrische scooters blijven niet achter, want ook die worden vanaf de zomer van 2020 vervangen. De nieuwe exemplaren zullen robuuster en veiliger zijn en beter aangepast aan de "typisch Belgische" wegen zodat de gebruikers nog veiliger kunnen rijden.(Belga)

