Poppy-deelwagens nu ook in Luik

Poppy Mobility, dat al actief is in Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen plus op de Belgische luchthavens, breidt zijn diensten voor autodelen nu ook uit naar Wallonië. Luik krijgt de primeur.

Poppy Mobility, de start-up voor gedeelde mobiliteit van de D’Ieteren Automotive groep met vandaag al meer dan 3000 voertuigen in zijn vloot, zet zijn groei verder. Dit keer naar het Zuiden van het land, naar Luik waar autodelen deel zal uitmaken het mobiliteitsplan van de stad.

Het concept van autodelen maakt het immers mogelijk het aantal auto’s van gezinnen sterk te verminderen. Een privéwagen wordt slechts 5 % van de tijd gebruikt en de rest van de tijd staat die in de openbare ruimte geparkeerd. Een gedeelde wagen voor verschillende gebruikers biedt hiervoor een mooie uitkomst.

‘Deze oplossing vervolledigt het multimodale aanbod op het Luikse grondgebied. De voertuigen zijn een extra schakel in de keten van meer flexibele en toegankelijke mobiliteit voor iedereen’, zegt schepen van Mobiliteit Gilles Foret dan ook.

Boeken via app

De deelwagens van Poppy Mobility worden geboekt en bediend via een mobiele app. Er worden prijzen per minuut en per dag gehanteerd waarbij brandstof, parkeren, verzekering en onderhoud inbegrepen zijn. In Luik zijn er nu 80 deelauto’s beschikbaar, waaronder 5 bestelwagens. De zones waar je ze kan vinden bestrijken het grootste deel van de stad, plus Sart-Tilman, de commerciële zone Rocourt en enkele parkeergarages.