Poppy brengt deelsteps naar Brussel

Poppy Mobility is een Belgische aanbieder van gedeelde mobiliteit met wagens en elektrische deelsteps die nu ook in de hoofdstad beschikbaar zijn.

In 4 jaar tijd heeft Poppy Mobility een ruim aanbod van ecologisch verantwoorde deelvoertuigen opgebouwd die allemaal kunnen rekenen op een hybride of elektrische aandrijving. De vloot bestaat intussen uit meer dan 750 auto’s en 2000 gedeelde elektrische steps, verdeeld zijn over Brussel, Mechelen en Antwerpen plus de luchthavens Zaventem, Antwerpen en Charleroi.

Tot nu toe heeft de Poppy-gemeenschap alleen in Antwerpen van de steps kunnen genieten, maar deze dienst is nu ook beschikbaar in Brussel. Weldra zullen er meer dan 1500 elektrische steps aan de Poppy-vloot toegevoegd worden om de multimodaliteit te bevorderen en de complementariteit van voertuigen te stimuleren in en rond de hoofdstad.

Daarnaast zijn er ook bestelwagens bijgekomen waardoor gebruikers de dienst ook kunnen gebruiken voor het vervoer van zwaardere of grotere spullen. Deze bestelwagens zijn momenteel al beschikbaar in de Antwerpse zone, maar zullen binnenkort ook in Brussel staan.

Vooral jongeren

Met zijn steeds groter voertuigpark wil Poppy een echt alternatief bieden voor de persoonlijke auto die ruim 95 % van de tijd stil staat en dus best gedeeld kan worden. Volgens de verschillende onderzoeken van Poppy blijkt dat de 18-25-jarigen zich meer en meer registreren op de deelplatforms en graag de ‘zachte mobiliteit’ gebruiken.

Steps vormen trouwens de meest geliefde voertuigen bij deze leeftijdsgroep. Ze zijn een manier voor jongeren om het bezit van een persoonlijk voertuig te vermijden en zo eenvoudig te genieten van de multimodaliteit.