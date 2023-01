Poppy breidt aanbod deelwagens uit

Autodeeldienst Poppy gaat zijn vloot verder uitbreiden tot 3.000 auto’s met ook meer prestigieuze modellen.

Vervoermiddelen delen zou wel eens de toekomst kunnen zijn van het individueel transport, zeker in de periferie waar het altijd drukker wordt en er minder parkeerplaatsen voorhanden zijn. Een van de pioniers op dit vlak is de autodeeldienst van D’Ieteren, Poppy, actief in Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen, Lier en op de Belgische luchthavens met intussen ruim 200.000 app-gebruikers.

Upgrade mogelijk

Na een succesvol jaar 2022 gaat Poppy zijn vloot nu uitbreiden van 1.000 naar 3.000 auto’s. Daar komen ook chiquere modellen bij, zoals de Audi A4 en Q2, Skoda Kamiq en Volkswagen T-Cross, maar die worden nog voorbehouden aan trouwe klanten en gebruikers ouder dan 26 jaar.

De reden hiervoor: autodeeldiensten (ook Poppy) krijgen regelmatig af te rekenen met wilde joyriders en willen zo het risico op dure schade beperken. Naast auto’s biedt Poppy via zijn app eveneens fietsen en steps aan.