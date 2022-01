Mercedes haalde een openbare aanbesteding van de overheid binnen en levert de volgende vier jaar busjes voor onder andere de politie. De federale overheid mist zo de kans om deze vloot te vergroenen.

Mercedes Vans mag Combi-versies van de Vito Tourer leveren aangedreven door een dieselmotor. Combi's zijn traditioneel de keurig afgewerkte varianten van de bestelwagens die ook achterin over veilige en comfortabele zitplaatsen beschikken. De voertuigen zijn natuurlijk aangepast aan de specifieke noden. De meest opvallende ingrepen zijn uiteraard de fluo 'striping' en de lichtbalk met zwaailichten (eigen aan een prioritair voertuig), maar ook binnenin wordt een schrijftafel en de nodige opbergruimte voorzien.

In sommige exemplaren zit zelfs een wapenkast geïntegreerd zodat vuurwapens veilig op hun plaats blijven en bijvoorbeeld bij een aanrijding geen onheil kunnen veroorzaken. Niet enkel de politiediensten, maar ook brandweercorpsen, douane en leger krijgen de busjes.

VW blijft

Tot nu toe verplaatsten de ordehandhavers zich voornamelijk met busjes van VW-makelij. Dat stopt overigens niet helemaal, want de modellen die over een benzinemotor of een hybride motorisatie beschikken, komen nog altijd van VW.

Het contract dat werd bedongen met Mercedes loopt af in 2026. Opmerkelijk is dat de overheid voor haar eigen vloot dieselmotoren verkiest, hoewel er mee en meer sturende maatregelen worden genomen om bedrijfsvloten te vergroenen door elektrificatie. Er bestaat overigens een breed aanbod op de markt van elektrische bestelwagens om dit te realiseren.

