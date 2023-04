Politie Zaventem aan de stekker

De lokale Politie in Zaventem gaat aan de stekker en zal zijn patrouilles doen met de elektrische Ioniq 5.

Zaventem wil als gemeente een duurzaam beleid voeren qua mobiliteit door emissie- en geluidloze voertuigen in zijn vloot op te nemen. Daarom worden ook de patrouillewagens van de politiediensten 100 % elektrisch. De gemeente kiest voor een doortastende aanpak en zorgt niet alleen voor krachtige 22 kW (driefasig wisselstroom) laadpunten, er komt ook een snellader (DC gelijkstroom) die een laadvermogen tot 125 kW kan leveren. Op die manier kan men snel bijladen wanneer dat nodig is waardoor de dienstverlening nooit in het gedrang komt.

Snel leverbaar

De Ioniq 5 werd in hoofdzaak gekozen omwille van de binnenruimte (er moet flink wat materiaal mee in de wagen) en de garantievoorwaarden (5 jaar waarborg zonder kilometerbeperking). Verder opteerde het politiekorps voor een wagen met de meest krachtige motorisatie (325 pk) voorzien van vierwielaandrijving en de grootste batterij met een capaciteit van 77,4 kWh.

Die zou een rijbereik tot 507 km moeten garanderen. De Ioniq is een van de weinige elektrische voertuigen die ook een aanhangwagen mag trekken en last but not least, hij was relatief snel leverbaar wat vandaag allerminst een evidentie is.