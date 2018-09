Politie Oostende rijdt met Nissan Leaf

Vijf voertuigen zullen gebruikt worden voor het patrouilleren in de straten, terwijl het zesde dienst zal doen voor logistieke taken. Korpschef Philip Caestecker verklaart dat met de keuze voor elektrische voertuigen ook een ecologisch statement wordt afgeleverd: "Met de Leaf kiezen we bewust voor een milieuvriendelijk alternatief waarmee de politie het goede voorbeeld aan de burgers kan geven. Vanuit praktisch standpunt is het rijbereik van 270 km ruimschoots voldoende om onze taken overdag te vervullen. Tijdens de nacht rijden de Leafs niet en worden ze telkens weer opgeladen."

De vijf Leafs die tot politievoertuig worden omgevormd hebben aan boord de nodige communicatie-apparatuur, sirenes en zwaailichten. Ze krijgen ook gepantserde deuren om de inzittenden beter te beschermen. Door voor de Leaf te kiezen volgt Oostende het voorbeeld van andere gemeenten die reeds voor de 100% elektrische Nissan opteerden, namelijk Putte, Meise, Lochristi, Berlare, Tienen, Kasterlee, Overijse, Wevelgem en Ichtegem. Momenteel kiezen nog enkel Vlaamse gemeenten voor elektrische politievoertuigen.(Belga)