Polestar, het elektrische merk van de Chinese Geely Groep, gaat gedetailleerde cijfers publiceren over de klimaatimpact van hun elektrische voertuigen (EV). Het bedrijf wil zo de meest transparante constructeur worden in de auto-industrie.

Het Zweedse bedrijf zal voortaan duidelijke cijfers publiceren die de klimaatimpact van hun EV's illustreren op het moment dat ze uit productie komen. Polestar's 'Life Cylce Assessment' gaat nog een stapje verder door de totale klimaatimpact van de volledige levenscyclus van de wagen weer te geven. "Autofabrikanten waren in het verleden niet altijd duidelijk over de ecologische impact van hun producten," zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "Dat is niet goed genoeg. We moeten eerlijk zijn, zelfs wanneer het ongemakkelijke lectuur is." Dankzij zijn eigen analyse weet Polestar dat de nieuwe Polestar 2 de fabriek verlaat met een CO2-voetafdruk van 26 ton. Vergeleken met een Volvo XC40 met benzinemotor heeft de Polestar 2 een grotere voetafdruk in de productiefase, vooral door het energie-intensieve productieproces van de batterij. Eenmaal de wagen bij de klant toekomt en met groene energie opgeladen wordt, is de verdere CO2-uitstoot verwaarloosbaar. Na 50.000 km overstijgt de wagen met fossiele brandstof het EV in totale CO2-uitstoot. Polestar wijst op het verontrustende tekort aan transparantie in de industrie. Tot op vandaag is het voor een klant onmogelijk om de klimaatimpact van verschillende wagens met elkaar te vergelijken. Een van de redenen hiervoor is dat de verschillende autoproducenten verschillende berekeningen gebruiken voor de Life Cycle Assessments. Polestar deelt hun volledige methodologie en vraagt nu ook aan andere autoproducenten om zich open te stellen en transparanter te worden. (Belga)

