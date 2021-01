Polestar neemt het voortouw in een beweging voor meer transparantie in de hele auto-industrie. 'Zodat de mensen de impact van elektrische wagens volledig begrijpen en bewuste aankoopbeslissingen kunnen nemen', zegt ceo Thomas Ingenlath.

Dat elektrische wagens geen uitlaatgassen produceren is duidelijk, maar ook het niveau van de emissies tijdens het productieproces verdient opheldering, vindt ceo Thomas Ingenlath van Polestar. 'Het is een verleidelijke gedachte dat we een duurzame en emissievrije toekomst kunnen bereiken door simpelweg iedereen in elektrische wagens te laten rijden. De waarheid is een stuk ingewikkelder. Producenten en toeleveranciers waren in het verleden niet altijd duidelijk over de ecologische impact van hun producten op het milieu. Dat gebrek aan transparantie maakt het moeilijk om wagens van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken.'

Polestar geeft het goede voorbeeld en toont de levenslange CO2-voetafdruk (LCA van Life Cycle Assessment) van zijn modellen en van de volledige methodologie erachter. Ingenlath: 'We hopen dat mensen zo de impact van elektrische wagens volledig begrijpen, bewuste aankoopbeslissingen nemen en gemotiveerd worden om hernieuwbaar op te laden. Met elektrische voertuigen zijn we op weg naar een klimaatneutrale toekomst.'

Milieuschade door mineralen

De Zweedse Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar en dochter van een scheepskapitein, is de drijvende kracht achter het duurzaamheidsconcept van het merk. Zij bevestigt de verklaringen van Ingenlath. 'Fragmentatie zaait alleen maar verwarring. Autoproducenten moeten zich verenigen en samen de consument helpen bij het maken van de juiste keuze.'

Wat is dan de opperste prioriteit van Polestar? Klarén: 'Ervoor zorgen dat we op tijd klimaatneutraal worden. We moeten de temperatuurstijging van anderhalve graad stoppen. Een belangrijke rol daarbij speelt de overstap van conventionele naar innovatieve materialen. Materialen vormen de spil van onze invloeden op het milieu. Denk aan vervuiling en energieverbruik. De traceerbaarheid van de toeleveringsketen bevorderen is essentieel om schendingen van de mensenrechten en milieuschade als gevolg van de winning van mineralen te voorkomen. Nu gebruiken we vooral een select groepje, zoals conventioneel polyester of staal. Maar we proberen op kleinere schaal ook innovatieve, zogenaamde circulaire materialen uit.'

Ceo Thomas Ingenlath en Head of Sustainability Fredrika Klarén: Polestar wil transparantie over de ecologische impact van auto's.

* LCA omvat de uitstoot van materiaalproductie, fabricage en logistiek, de gebruiksfase van de wagens en het einde van de levensduur.

Van China, uit Volvo Polestar is een nieuw automerk van de Chinese Zhejiang Geely Holding. Het werd in 2017 geboren uit Volvo en is sinds 2019 op de markt, eerst met de exclusieve Polestar 1, een hybride 2+2 Grand Tourer Coupé. In 2020 kreeg die het gezelschap van Polestar 2, een volledig elektrisch aangedreven gezinswagen die in het premiumsegment thuishoort. Polestar focust op duurzaamheid en emissievrij rijden.

