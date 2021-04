Polestar is een Zweedse constructeur die in de toekomst alleen elektrisch aangedreven auto's wil bouwen. Het nog jonge merk werd in 2017 opgericht door Volvo Cars en de Chinese Geely Holding.

In het jaarverslag staat dat Polestar tegen 2030 op een klimaatneutrale manier auto's wil produceren. Dat gaat dus veel verder dan louter elektrisch aangedreven voertuigen bouwen die 'zero emission' zijn omdat ze geen gebruik maken van een verbrandingsmotor. Ook bij de assemblage van de voertuigen mag geen koolstofdioxide vrijkomen en dat is geen sinecure, want vooral de productie van batterijen (een cruciaal onderdeel van de elektrische auto) is erg energie-intensief.

Voor de autofabrikant is dit 'Project 0' en het vergt een totaal nieuwe ontwikkeling van een voertuig omdat men voor alle onderdelen naar klimaatvriendelijke en circulaire alternatieven moet zoeken. Polestar wil de bestaande hiaten niet compenseren door op een andere locatie bomen aan te planten zoals tal van andere producenten doen. Net zoals in de voeding- en de kledingindustrie zal Polestar 'sustainability declarations' publiceren waarbij de gebruikte risicomaterialen (met herkomst) worden benoemd zodat de werkwijze voor iedereen transparant verloopt.

De Polestar 2 is het eerste voertuig waarvoor deze informatie beschikbaar zal zijn. Voor alle duidelijkheid: de Polestar 2 is vandaag al op de markt en de productie van dit model genereert CO2, maar voor de modellen die vanaf 2030 op de markt komen, is dat niet langer het geval.

