Polestar-topman Thomas Ingenlath: ‘Wij zijn gekomen om te blijven’

De Zoute Grand Prix 2023 bleek een voltreffer. Onder de vele tienduizenden bezoekers Polestar-topman Thomas Ingenlath. In een exclusief interview met onze autoredactie licht hij de missie en toekomstplannen van zijn merk toe.

Een lang verhaal kort. Polestar is het zustermerk van Volvo met hoofdzetel in het Zweedse Göteborg, samen maken zij deel uit van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group. De operationele leiding berust bij Thomas Ingenlath. Na zijn studies aan de Fachhochschule in Pforzheim en het Royal College of Art in Londen werkte de begenadigde designer en bekennende teamplayer twintig jaar voor Volkswagen en Skoda, de laatste jaren als Design Director van het Volkswagen Design Center in Potsdam.

In 2012 verkaste hij naar Volvo om er gestalte te geven aan de rebranding van merk richting premium nadat Volvo twee jaar eerder door Ford aan de Chinese autogroep Geely was verkocht.

‘Ik beschouw mezelf als een bedachtzaam iemand die niet met alle winden meewaait, maar na 20 jaar was ik aan een nieuwe uitdaging toe en die vond ik bij Volvo. Met de steun van een jong en creatief team heb ik via een nieuwe designtaal mét moderne en expressieve elementen Volvo, als merk, naar een hoger niveau kunnen tillen, zonder afbreuk te doen aan de gevestigde merkwaarden. Wij zijn daarin geslaagd door van functionaliteit een emotionele ervaring te maken.’

Het goede voorbeeld geven

Een van de stijloefeningen van het team leverde de Polestar 1 op, een plug-in hybride coupé met een vermogen van 600 pk. Een grensverleggend concept en streling voor het oog maar niet compatibel met het Volvo-gamma. Voor Design Director Ingenlath het sein om het project voor te stellen aan Geely-topman Li Shufu. Die gaf groen licht voor de uitbouw van Polestar tot een volwaardig automerk en benoemde Ingenlath tot CEO van de startup.

‘Een nieuw automerk in de markt zetten dat focust op elektrische aandrijving, high performance, duurzaamheid en puristisch design, wie droomt daar niet van? Bovendien wisten wij ons verzekerd van de knowhow, ervaring en logistieke steun van Volvo. Door resoluut te kiezen voor elektrische aandrijving anticipeerden wij zowel op de voortschrijdende klimaatverandering als op de veranderde tijdsgeest en onderscheidden wij ons vanaf dag één van de Duitse premiummerken die op twee paarden blijven wedden. In plaats van mensen de les te spellen of te bestraffen zoals de overheid dat doet, proberen wij hen te begeesteren voor technologische innovatie en hen te overtuigen van de voordelen van elektrisch autorijden voor het klimaat en onze gezondheid. Het is onzin dat een elektrische auto minder rijplezier oplevert, het tegendeel is waar. Dat bewijzen onze modellen elke dag. Door gebruik te maken van gerecycleerde materialen verbinden wij duurzaamheid en luxe terwijl ons minimalistisch design zich oriënteert op technologie en focust op functionaliteit en soberheid. Op die manier hebben wij een eigen merkidentiteit kunnen ontwikkelen die afwijkt van de heersende perceptie van premium en die in no time van Polestar een sterk merk heeft gemaakt. Wij zijn gekomen om te blijven! Elektrische aandrijving is geen doel op zich maar voorlopig wel het meest efficiënte middel om de CO 2 -uitstoot te verminderen en de klimaatverandering af te remmen.’

De elektrische Polestar 6 komt in 2026 op de markt.

Op voorwaarde dat alle autoconstructeurs en onderdelenfabrikanten zich aan hun afspraken houden, want daar wil het weleens mislopen. Dat geeft Ingenlath ook toe… ‘Er moet meer openheid komen over het niveau van de emissies tijdens het productieproces. Die transparantie is er vandaag nog niet en dat maakt het moeilijk voor de consument om de globale impact van elektrische auto’s op het milieu te begrijpen en modellen van verschillende merken met elkaar te vergelijken.’

Ook hier geeft Polestar het goede voorbeeld door via labels op zijn website de levenslange CO 2 -voetafdruk van zijn modellen in beeld te brengen. ‘Het onze ambitie om tegen 2030 een werkelijk klimaatneutrale productiewagen (Project Polestar O) te bouwen door alle emissies in de toeleveringsketen en productie en bij de uitgebruikname te elimineren. De bedoeling is om innovatie te stimuleren en zowel onszelf als onze sector uit te dagen. Ons objectief bestaat erin dat alle wagens die wij tegen 2040 produceren klimaatneutraal zijn. Wij hebben een stappenplan opgesteld waarin onze strategische initiatieven zijn samengebracht en concrete doelen zijn vastgelegd voor vier periodes van vijf jaar tussen nu en dan.’

Een en ander impliceert dat ook Polestar verplicht wordt zijn productiecapaciteit beter te spreiden.

‘Willen wij onze CO 2 -voetafdruk verkleinen, moeten wij inderdaad produceren in de regio’s waar wij verkopen. Dat geldt uiteraard voor alle automerken en fabrikanten van onderdelen en staat los van de invoertaksen die lokale overheden al dan niet heffen op wagens die elders worden geproduceerd.’

Wat betreft dat laatste dringt Ingenlath aan op meer constructief overleg tussen de autosector en dé politiek. ‘Meer dan eens worden wij geconfronteerd met wettelijke verplichtingen die wij moeilijk kunnen nakomen, omdat wij te weinig tijd krijgen om ons voor te bereiden en nieuwe technologie te implementeren.’

Zweedse ondernemersgeest en Chinese durfmentaliteit

Tot slot. De sterk toegenomen afhankelijkheid van Aziatische, lees Chinese producenten van batterijen en halfgeleiders is een groot probleem geworden voor de Europese automerken. Hoe is het zover kunnen komen?

Van de Polestar 2 werden 5.000 exemplaren verkocht in ons land.

Ingenlath: ‘De Europese constructeurs zijn te lang blijven vasthouden aan hun superieure verbrandingsmotoren en hebben het belang en impact van elektronica en digitalisering onderschat. Bovendien hebben zij de ontwikkeling van essentiële onderdelen zoals batterijen en besturingssystemen uitbesteed aan Aziatische producenten. Vraag me niet waarom dat is gebeurd. Er is ook verschil in mindset. Na twintig jaar voor Skoda en Volkswagen te hebben gewerkt, was ik aangenaam verrast door de ondernemersspirit die bij Volvo heerst. Duitsers staren zich blind op de mogelijke risico’s die een nieuw concept inhoudt en gaan voorbij aan de opportuniteiten die het biedt. Zweden tikken anders en grijpen de kansen aan die zich aandienen. Wat kunnen Europeanen leren van Chinezen? Ik sta elke dag opnieuw versteld van de durf en onbevangenheid van de Chinezen. Zij hanteren een korte termijnstrategie, Europeanen daarentegen plannen op lange termijn en hebben te weinig oor en oog voor wat morgen gebeurt. Zij kunnen daardoor minder flexibel inspelen op eventualiteiten die inherent zijn aan de klimatologische en technologische transitie die nog vele verrassingen en uitdagingen zal opleveren. Dat updates vandaag over the air gebeuren zonder tussenkomst van een garagist vereist een omdenken waartoe niet iedereen in staat is. Heb ik er in 2012 goed aan gedaan om de overstap te maken? Ik denk van wel. Ik heb de rebranding van Volvo in goede banen geleid en heb aan de wieg gestaan van Polestar, een nieuw merk dat in belangrijke technologische en maatschappelijke domeinen nieuwe maatstaven zet én goed in de markt ligt. In minder dan vijf jaar hebben wij een opmerkelijk parcours afgelegd, dit en volgend jaar lanceren wij nieuwe modellen die het verschil kunnen maken en waarvan ik verwacht dat zij bijdragen aan een gezondere en betere wereld. Ik hoop over twintig jaar naar de Zoute Grand Prix te mogen terugkeren aan het stuur van een Polestar 6 en op applaus te worden onthaald.’