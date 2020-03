Polestar, de Volvo-divisie voor elektrische auto's, geeft aan dat de productie van de Polestar 2, een veelbelovend 100% elektrisch model, in China opnieuw wordt opgestart.

Hoewel de overige autofabrieken wereldwijd stilstaan, zegt Volvo dat de productie van de Polestar 2 opnieuw van start gaat. De constructeur neemt evenwel drastische gezondheidsmaatregelen zoals het dagelijks meten van de temperatuur van alle werknemers die ook continu mondmaskers horen te dragen.

Volvo en Polestar-eigenaar Geely bouwen de Polestar 2 in de fabriek in Luqiao, in de oostelijke Chinese provincie Zhejiang. Vandaag lopen er prototypes van de band waarmee van de productiecapaciteit van de productielijn wordt getest. Het is duidelijk dat deze exemplaren nagenoeg productierijp zijn. Het optimisme is groot, want volgens de verantwoordelijken zullen de eerste auto's in de eerste helft van 2020 - precies volgens planning - aan klanten worden geleverd.

Naar verwachting zal het Polestar-dealernet eind 2020 wereldwijd 50 tot 60 verkooppunten tellen waarvan 20 in China, 25 in Europa en 15 in Noord-Amerika. De eerste Amerikaanse Polestar-dealer zal in Montreal worden geopend.(Belga)

