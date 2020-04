Dit Precept prototype zegt ons iets meer over de toekomst van Polestar, de Geely-Volvo dochter voor high-performance elektrische auto's. Het merk legt ook de klemtoon op het gebruik van ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke materialen.

Het prototype van het Precept werd in februari virtueel gepresenteerd en wordt vandaag op ware grootte in Göteborg, Zweden, onthuld. De naam "Precept" verwijst uiteraard naar de Engelse term "precept", of een manifest van de zaken die komen gaan, een intentieverklaring. Het is de bedoeling van Polestar om auto's te verkopen waarin duurzame materialen worden gebruikt die makkelijk te recyleren zijn. Men wil vooral vermijden dat het gebruik van de wagen schadelijk is voor de natuur. Daarom zien we geen hout of leer. In dit prototype zien we een natuurlijk composietmateriaal op basis van vlas. Net als andere merken is Polestar zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van kunststof uit gerecyclede petflessen voor de stoelbekleding. Onderdelen die een sterkere stof vereisen (zoals vloermatten) zijn gemaakt van nylon uit gerecycleerde visnetten.

De constructeur kiest voor doorgedreven digitale technologie met een centraal scherm van 15'' en een digitaal dashboard van 9''. Tot slot hecht Polestar veel aandacht aan de vormgeving want een auto - al dan niet elektrisch aangedreven - zal ook en vooral worden gekocht omwille van zijn design. Dit ontwerp staat erg dicht bij een productiemodel en maakt het verschil met zuivere lijnen en aërodynamische vormen. Eén en ander moet niet enkel de prestaties optimaliseren maar ook het verbruik drukken. (Belga)

