Polestar gaat zijn gamma de volgende jaren verder uitbreiden. En misschien komt daar wel een frivole cabriolet bij. Het studiemodel O2 geeft daartoe de aanzet en pakt uit met enkele interessante nieuwe technologieën.

Polestar zal weldra de prestatiegerichte 3 SUV, de compacte 4 SUV en de 5 berline lanceren, maar daarnaast werkt het Zweeds-Chinese elektrische merk uiteraard nog aan tal van andere projecten en modellen die de daaropvolgende jaren op de markt zullen komen. Het eerder voorgestelde Precept studiemodel toonde een nieuwe designtaal die voor het eerst in de 5 zal opduiken en nu ook in de O2 Concept naar voor komt met de typische strakke lijnen en fijne lichtblokken.

Deze Polestar O2 Concept is een prestatiegerichte 2+2 coupé-cabriolet waarvan het dak verwijderd kan worden en speelt daarmee duidelijk in op het rijplezier dat zo'n wagen kan leveren, ook met een elektrische aandrijving. O2 staat trouwens voor 'oxygen' en geeft aan dat de O2 een luchtige en verrijkende rijervaring kan verzekeren.

Technisch gezien maakt de O2 Concept gebruik van het gelijmd aluminium platform dat ook voor de 5 wordt gebruikt en dat ondanks de beperkte afmetingen toch een accupakket van ruim 100 kWh kan herbergen, meldde Polestar CEO Thomas Ingenlath tijdens de voorstelling. De wagen legt ook sterk de nadruk op het gebruik van duurzame grondstoffen, zoals een 'thermoplastisch monomateriaal' dat voor verschillende onderdelen wordt aangewend.

De O2 is een elektrische 2+2 coupé-cabriolet. © GF

Filmdrone aan boord

Uiteraard heeft ook deze O2 Concept een zeer bijzonder snufje aan boord: een filmdrone op de achterbank die kan opstijgen tijdens het rijden en de auto tot een snelheid van 90 km/u autonoom volgt om opnames te maken. Daarna keert de drone ook zelf weer terug naar de wagen en kan je de beelden op het centrale display bekijken. Leuk, maar zaten we hierop te wachten...?

Op een belangrijkere vraag - wanneer komt de O2 op de markt? - heeft Polestar nog geen antwoord. Het merk heeft nog zeker tot 2024 de handen vol met de lanceringen van de modellen 3, 4 en 5 en zal wellicht ook wachten op de onthulling van de nieuwe Tesla Roadster om zijn eigen elektrische sportwagen finaal te ontwikkelen.

Polestar heeft nog geen concrete productieplannen voor deze fraaie O2. © GF

