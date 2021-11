Het elektrische merk Polestar heeft een duidelijke toekomst voor ogen met een resem nieuwe modellen die de volgende jaren gelanceerd worden. Nu laat Polestar ons al genieten van een voorproefje van de 5 die in 2024 wordt verwacht.

Op korte tijd heeft nieuwkomer Polestar een mooie reputatie kunnen vestigen op de markt van elektrische voertuigen. Het merk dat net als Volvo tot de Geely-groep behoort, kwam in 2019 op het toneel met de hybride 1, die snel gevolgd werd door de 100% elektrische 2. De eenvoudige nomenclatuur volgend, zou daar elk jaar een nieuw model bijkomen, met een planning die al zeker tot 2024 reikt.

In 2022 wordt dus de 3 SUV gelanceerd, een jaar later volgt de 4 SUV-Coupé en in 2024 de vierdeurs-GT 5. Verrassend genoeg toont Polestar nu al een beeld van dit laatste model, terwijl de introductie nog veraf is en uiteraard na de 'lagere nummers' komt.

Trekken van Precept

Deze 5 is een ranke vierdeurs-coupé die gebaseerd is op de eerder getoonde Precept concept car. Die onderscheidt zich door zijn strakke lichtblokken, zijn gespierde doch elegante en goed geproportioneerde koetswerklijn en de 'suicide doors'. Dit wil zeggen dat de achterste deuren in de omgekeerde richting opengaan.

Afgaande op de eerste beelden van de toekomstige 5 die Polestar nu toont, zal dit laatste attribuut nog verdwijnen. Wellicht omdat klassieke deuren toch handiger in gebruik zijn en door de B-stijl een betere structurele stijfheid bieden.

De Polestar Precept. © GF

