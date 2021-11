Auto's worden meer en meer computers op wielen die ook hun updates krijgen. Zo kan je de Polestar 2 met 68 pk extra boosten als je daarvoor 1.000 euro wil neertellen.

Op computers, smartphones en infotainmentspullen zijn we het al langer gewoon: om de haverklap een update installeren om het systeem en de software te verbeteren, actueel te houden en te versnellen. Vaak moet hiervoor iets extra worden neergeteld. Je kan hier sceptisch tegenover staan, maar eigenlijk heb je geen keuze als je van de recentste toepassingen gebruik wil maken.

Dit business model lijkt nu ook in de autosector door te dringen, waar de 'over the air' software updates ingeburgerd raken. Enerzijds gaat het om technologische evoluties van de besturingssystemen, maar daarnaast geeft de techniek ook de mogelijkheid om opties en extra's te activeren die je pas op een later moment wil gebruiken.

Met stickersetje

Zo biedt Polestar op zijn 2 een vermogensboost van 408 pk (300 kW) en 660 Nm naar 476 pk (350 kW) en 680 Nm voor de ronde prijs van 1.000 euro. Die 68 pk extra laten toe 3 tienden sneller van 0 naar 100 km/u te spurten, wat dan in 4,4 seconden lukt. En om die bijkomende pk's ook visueel zichtbaar te maken wordt er een mooi stickersetje bijgeleverd dat op het koetswerk gekleefd kan worden.

Blijkbaar is deze upgrade van de Polestar 2 enkel mogelijk op privéwagens en vallen de leasewagens uit de boot. Wellicht een kwestie van garantie, aansprakelijkheid en verzekering.

