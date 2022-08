Polestar 6 wordt exclusieve elektrische roadster

Het Chinees-Zweedse Polestar breidt zijn gamma gestaag verder uit. Zopas werd bevestigd dat in 2026 een snelle en exclusieve roadster in productie gaat: de Polestar 6.

Misschien komt deze roadster van Polestar je bekend voor. Het nieuwe model is nauw verwant met de 02 concept car die eerder dit jaar werd getoond en de ambities van het Chinees-Zweedse automerk weerspiegelt om ook met een elektrische aandrijving nog veel rijplezier en emoties aan te bieden.

De lijn van de Polestar 6 is in ieder geval zeer fraai in de bekende strakke stijl met enkele futuristische trekjes van het huis. Daarnaast zorgt ook een krachtige aandrijving met twee elektromotoren – samen goed voor 884 pk en 900 Nm koppel – ervoor dat de sportieve verwachtingen vlot worden ingelost met een spurt van 0 naar 100 km/u in 3,2 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. Verder is geweten dat de Polestar 6 over een 800V-architectuur beschikt waarmee opladen uiterst snel kan verlopen.

Reserveren mogelijk

Wie meteen weg is van de knappe Polestar 6, kan nu al online een exemplaar reserveren mits betaling van een voorschot. Maar de roadster zal dan pas ten vroegste in … 2026 geleverd worden. Het merk maakte de verkoopprijs nog niet bekend, maar wellicht zal die richting 200.000 euro gaan. De Polestar 6 begeeft zich daarmee op de markt van de exclusieve sportieve elektrische roadsters die momenteel nog zo goed als onontgonnen is, maar de volgende jaren nog veel nieuwe concurrenten krijgt zoals de Tesla Roadster en andere MG Cybersters.

In de productieplanning van Polestar staat de ‘3’ crossover dit najaar gepland, gevolgd door de ‘4’ crossover in 2024 en de ‘5’ GT in 2025, waarmee het gamma van het elektrische merk vrijwel compleet is.