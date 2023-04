Polestar 4 komt zonder achterruit

Polestar lanceert zijn vierde model: een strak gelijnde fastback zonder achterruit met een rijbereik van 600 km.

Aan de naamgeving van zijn modellen besteedt Polestar niet veel energie. Het vierde model in de reeks heet wordt gewoon… 4. De vijfdeurs met coupé-allures is qua omvang iets compacter dan 3 SUV die onlangs werd gelanceerd. Ook de Polestar 4 heeft wat trekjes van een fastback en een crossover en valt vooral op door zijn streepvormige lichtblokken vooraan en de afwezigheid van een achterruit.

Wat er zich achter de Polestar 4 afspeelt wordt in het oog gehouden door een camera op het dak. De beelden zijn te zien op een extra scherm in het interieur met bovenop een glazen dak. Verder vind je aan boord nog een digitaal dashboard en een 15,4″ scherm op de middenconsole voor het infotainmentsysteem met Android Automotive OS en Google-functies.

Vinnig en ver rijden

De Polestar 4 krijgt een batterij van 103 kWh en versies met één elektromotor van 272 pk die een rijbereik van 600 kilometer garandeert en twee elektromotoren goed voor een totaalvermogen van 544 pk en een actieradius van 560 kilometer. Deze topvariant met vierwielaandrijving spurt in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Laden kan tegen 200 kW aan gelijkstroom (DC) en 22 kW met wisselstroom (AC).

De Polestar 4 gaat eind dit jaar in productie in China en wordt in de loop van 2024 in de Europese showrooms verwacht met een prijskaartje van een goede 60.000 euro.