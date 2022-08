Polestar 3 haalt meer dan 600 km

De nieuwe Polestar 3 wordt in oktober gelanceerd en intussen zijn de specificaties van deze nieuwe elektrische crossover van het Chinees-Zweedse automerk bekend. De basisprijs zal ongeveer 90.000 euro bedragen.

Het derde model van Polestar heet niet toevallig ‘3’ als logische opvolger van de ‘1’ en de ‘2’. Dit keer wordt het een ruime crossover die de expansie van het merk op de markt van elektrische voertuigen moet doorzetten. Het is nog even wachten op de officiële technische fiche, maar het fraai gestileerde voertuig zou een lengte van 4.900 mm en een wielbasis van 2.990 mm hebben en een bagageruimte bieden van 484 liter die na het neerklappen van de achterbank oploopt tot 1.411 liter.

Voorlopig twee versies

Bij lancering wordt de Polestar 3 aangeboden als Dual Motor (met één elektromotor op elke as) met een 111 kWh accupakket. Daarbij is er keuze uit twee prestatievarianten. De Long Range ontwikkelt 489 pk en 840 Nm, spurt van 0 naar 100 km/u in 5 seconden, haalt een topsnelheid van 210 km/u en biedt een mooi rijbereik van 610 km (WLTP). Bij de krachtigere Performance (519 pk en 910 Nm) bedraagt de actieradius nog 560 km, terwijl de dezelfde spurt lukt in 4,7 seconden en de top 210 km/u bedraagt.

Dan het belangrijkste: de basisprijs zal richting 90.000 euro gaan. Daarmee is duidelijk de Polestar 3 wordt gepositioneerd in de topsegmenten van de markt voor elektrische auto’s en daar de concurrentie wil aangaan met de premiummodellen van onder andere Audi en Porsche.