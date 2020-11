De Polestar 2, het eerste 100% elektrische model van het Chinese merk, sleept de Best Car Award 2020 van AutoGids/Le Moniteur Automobile in de wacht in de categorie 'Electric Large'.

De Polestar 2 ontving de Best Car Award 2020 van het Belgische automagazine AutoGids/Le Moniteur Automobile. De Zweedse elektrische fastback liet hierbij enkele straffe uitdagers, zoals de Porsche Taycan, Tesla Model 3 en Tesla Model S, achter zich. "Dat we met Polestar 2 als winnaar uit de bus komen, is een teken van erkenning van de Belgische autoliefhebber. De Polestar 2 is een ruime én sportieve wagen die performance, duurzaamheid en design verenigt. Dat complete aanbod weet de Belg duidelijk te overtuigen, ze willen geen compromissen meer sluiten en met de Polestar 2 hoeft dat ook niet," klinkt het bij Lies Eeckman, Managing Director van Polestar Belgium. In de zoektocht naar een winnaar selecteerde de redactie van AutoGids en Le Moniteur Automobile in negen categorieën vijf wagens die het afgelopen jaar het verschil hebben gemaakt. De categorieën weerspiegelen de belangrijkste segmenten in de Belgische markt. Vervolgens konden de lezers van AutoGids per categorie stemmen op hun favoriet. Tot slot gaf ook een onafhankelijke vakjury zijn mening. Binnen de categorie 'Electric Large' nam de Polestar 2 het op tegen de Kia E-Niro, Porsche Taycan, Tesla Model 3 en Tesla Model S. (Belga)

