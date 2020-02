Op 17 maart lanceerde Polestar zijn Belgische online shop waar men de 100% elektrische Polestar 2 kan bestellen voor 59.800 euro. De eerste leveringen worden tegen de zomer verwacht.

Polestar maakte zijn debuut in 2019 met de hybride '1' en breidt zijn gamma nu verder uit met de 100% elektrische '2', die vanaf heden te bestellen is voor de prijs van 59.800 euro en een grote concurrent wordt van de Tesla Model 3.

De aandrijving van de Polestar 2 bestaat uit twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras. Samen leveren ze een vermogen van 408 pk en een koppel van 660 Nm, waarmee de wagen accelereert van 0-100 km/u in 4,7 seconden. Het model heeft vierwielaandrijving, wat een goede stabiliteit garandeert tijdens het actief rijden en een veilige wegligging biedt op winterse banen. Met een batterij van 78kWh heeft hij een bereik tot 470 kilometer WLTP op een volle lading, wat de wagen ook geschikt maakt voor langere ritten.

De Polestar 2 is ook een praktische wagen, die prima past in het dagelijkse familieleven dankzij zijn vijf zitplaatsen en een ruime koffer van 405 liter achteraan, aangevuld met een extra opbergruimte van 35 liter vooraan. Het is eveneens mogelijk in een dakkoffer tot 75 kg te laden en 1500 kg aan de trekhaak te slepen.

Verder is dit de eerste wagen die een geïntegreerd Android infotainment systeem aan boord heeft, met daarin Google Assistant, die gebruikerscommando's in verschillende talen begrijpt, Google Maps met realtime en up-to-date informatie en de Google Play Store, met een compleet assortiment geoptimaliseerde apps voor gebruik in de wagen. Het optionele performance pack kost 6000 euro, en rust de Polestar 2 uit met Öhlins DFV-dempers, Brembo remmen, gesmeden lichtmetalen 20"-velgen en gouden details in de remschijven, ventielen en gordels. (Belga)

