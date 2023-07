Polestar 2 krijgt facelift en groter bereik

De Polestar 2 krijgt een belangrijke update met een aangepaste snoet, nieuwe technologie en een performantere accu die een groter rijbereik oplevert.

De Polestar 2 kwam in 2019 op de markt en groeide al snel uit tot een succesnummer onder de elektrische wagens. Deze Zweedse auto met Chinese roots krijgt nu al een eerste grote update om bij de les te blijven op de snel evoluerende EV-markt.

Uiterlijk herken je de Polestar 2 modeljaar 2024 makkelijk aan de herwerkte snoet, waarin de klassieke grille werd vervangen door een gesloten paneel waarachter de SmartZone verscholen zit. Dat is de technologie van camera’s en radars die de actieve veiligheidssystemen aanstuurt. Met deze aangepaste look neemt de vijfdeurs meteen de nieuwe huisstijl aan die met de Polestar 3 SUV onlangs werd geïntroduceerd.

Krachtiger en sneller

Ook op vlak van de aandrijving is er belangrijk nieuws te melden. Voortaan drijft de enkele elektromotor van de Single Motor-versies de achteras aan, wat voor een dynamischer rijgedrag zou moeten zorgen. Meteen krijgt de nieuwe evolutie van die krachtbron weer meer vermogen – 272 pk in de Standard Range en 299 pk in de Long Range – waarmee de sprint van 0 tot 100 km/u sneller lukt in respectievelijk 6,4 en 6,2 seconden.

Ook de Dual Motor-versies met twee motoren krijgen meer pit met een totaal vermogen van 421 pk, waardoor het sprintnummer nu nog maar 4,5 seconden in beslag neemt. Voor de versie met het Performance Pack blijft het vermogen (476 pk) ongewijzigd, maar ligt de nadruk nu meer op de achterste motor, ook om de rijdynamiek te bevorderen.

Groter rijbereik

Verder krijgt de Polestar 2 nieuwe lithium-ionbatterijen met een grotere capaciteit en snellere laadmogelijkheden. De Standard Range is nu uitgerust met een accu van 69 kWh (in plaats van 64 kWh), wat een WLTP-rijbereik van 518 km (+ 40 km) oplevert. De Long Range krijgt een batterij van 82 kWh (in plaats van 78 kWh) waardoor de actieradius met 103 km stijgt tot 654 km.

De vernieuwde Polestar 2 kan je nu al bestellen en wordt vanaf dit najaar geleverd. De prijzen liggen tussen 48.690 euro voor de Standard Range Single Motor en 67.190 euro voor de Long Range Dual Motor Performance.