De Polestar 1 was bedoeld om het debuut van het nieuwe merk van elektrische auto's in de verf te zetten met topprestaties. Het tweede model, de Polestar 2, legt vooral de klemtoon op veelzijdigheid en bruikbaarheid en moet wat dat betreft vergelijkbaar zijn met Volvo.

De Polestar 2 is vanaf het begin ontworpen met het oog op een actief gezinsleven. Daarom moet de wagen een handige koffer hebben en hij moet in staat zijn om een aanhanger van 1.500 kg (geremd) of een caravan te trekken. Kofferruimte was belangrijk voor de ontwerpers want ze voorzien 440 liter bagageruimte achteraan en ze voorzien een bijkomend laadvak van35 liter aan de voorzijde van het voertuig.

Het Fastback ontwerp zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de koffer. Bij elektrische auto's is dit zelden mogelijk, maar de Polestar kan ook worden uitgerust met een dakdrager van 75 kg. In België kost de trekhaak kit ( met een specifiek frame) 1.100 euro (inclusief BTW). Volgens Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, is dat cruciaal voor het succes van elektrische auto's: "Onze klanten waarderen de flexibiliteit en de doordachte elementen. Elektrische auto's moeten niet alleen efficiënt zijn en de klanten moeten geen compromissen sluiten. Deze modellen moeten net zo functioneel zijn als auto's met een verbrandingsmotor".

De Polestar 2 wordt verkocht aan een lanceerprijs van ? 59.800 (incl. BTW). Deze 'Launch Edition' komt met een onderhoudscontract van 3 jaar met gratis ophaling aan huis. Het wordt een directe concurrent voor de Tesla Model 3 en dankzij zijn 78 kWh batterij belooft hij een actieradius tot 500 km. De productie start begin 2020 en de eerste leveringen worden in juni verwacht.(Belga)