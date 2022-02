Ook Polestar ontwikkelt zijn wagens in extreme omstandigheden op verschillende plaatsen in de wereld, van de verzengende hitte in de Amerikaanse woestijn van Arizona tot de bittere koude van Noord-Zweden. Daar werd een unieke Polestar 2 'Arctic Circle' zwaar op de proef gesteld.

De intense wintertestprogramma's van Polestar vinden plaats van maart tot december boven de poolcirkel op meer dan 66 graden noorderbreedte. Daar gaat een team van ingenieurs tot het uiterste met de wagens. Niet alleen de mechanische onderdelen maar ook de wagen zelf wordt in zeer extreme omstandigheden getest, bij temperaturen van -35 graden Celsius.

'Het afstellen van een chassis op sneeuw en ijs stelt ons in staat onze auto's zeer nauwkeurig te ontwikkelen', zegt chief chassis engineer Joakim Rydholm. 'Met zo'n lage grip voelen en analyseren we de dynamiek veel langzamer dan op asfalt, wat betekent dat we het gedrag van onze wagens echt tot in de kleinste details kunnen finetunen.'

De Polestar 2 op het testparcours in het Hoge Noorden. © GF

Unieke testwagen

Speciaal voor deze testsessie creëerde Joakim Rydholm de unieke Polestar 2 'Arctic Circle'. Dit is een eenmalige versie met winterrally-inspiratie van de Polestar 2 Long Range Dual-motor met performance pack en specifieke aanpassingen: een verhoogde rijhoogte (+30 mm), een hoger vermogen en koppel (350 kW en 680 Nm) en 19" winterbanden met spijkers en een verstevigde ophanging.

De rallylook van deze Polestar 2 wordt verder benadrukt door de rallywielen, vier extra LED-koplampen, Recaro kuipstoelen en een voorbumper met een koolstofvezel skid plate voor extra bescherming. Jammer genoeg voor de liefhebbers is deze Polestar 2 'Arctic Circle' een uniek testvoertuig dat niet in productie zal gaan.

