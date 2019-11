Het voorbije weekend begon in Ad-Diriyah (Saudi-Arabië) het nieuwe Formula E-seizoen. Stoffel Vandoorne maakte in de Mercedes EQ een geweldige start met twee derde plaatsen die hem de tweede positie in de tussenstand opleveren.

De West-Vlaming is aan zijn tweede jaar toe in de Formula E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Na zijn debuut bij HWA, een satellietteam van Mercedes, komt hij dit seizoen uit voor het officiële team van de Duitse constructeur, die grote ambities koestert in deze serie die sterk aan populariteit wint.

Het seizoen 2019-2020 ging intussen van start in Saudi-Arabië waar de elektrische bolides over het circuit van Ad-Diriyah raasden. Daar scoorde Stoffel Vandoorne meteen zeer sterk. In de eerste race reed hij zijn Mercedes EQ knap naar een podiumplaats en ook de tweede race beëindigde hij na een diskwalificatie van een concurrent op het podium. Met die twee derde plaatsen doet Vandoorne uiteraard een goede zaak in het kampioenschap, waar hij tweede staat en meteen tot de titelfavorieten behoort. Een mooie revanche voor onze landgenoot na de ellende bij McLaren in de Formule 1. Sam Bird (Envision Virgin) en Alexander Sims (BMW iAndretti) wonnen elk een race in Ad-Diriyah. (Belga)