De volgende elektrische Opel komt eraan. Na de volledig elektrische Corsa-e en de Grandland X plug-in hybride (PHEV) met vierwielaandrijving, is de grote SUV nu ook te koop als PHEV met voorwielaandrijving.

Daarmee is de Grandland X de eerste Opel die verkrijgbaar is in twee hybride versies: de Grandland X Hybrid4 met vierwielaandrijving (brandstofverbruik, gecombineerd: 1,4-1,3 l/100km en 32-29 g/km CO2 volgens WLTP), en met voorwielaandrijving. De prijzen voor de versie met voorwielaandrijving beginnen bij 42.500 euro (catalogusprijs in België, inclusief btw).

Met een 1.6-liter turbobenzinemotor en een elektrische motor die de voorwielen aandrijft, produceert de Grandland X Hybrid een systeemvermogen van 165 kW (224 pk) en 360 Nm koppel. Zuiver op elektriciteit kan de hybride tot 57 km afleggen in de WLTP-cyclus. Om de efficiëntie nog verder te verbeteren, beschikt de Grandland X Hybrid ook over een geavanceerd regeneratief remsysteem om de geproduceerde energie bij het remmen of vertragen terug te winnen.

Voor het eerst zal de fiscaliteit in 2020 een onderscheid maken tussen echte plug-ins en fake plug-ins. Daarvoor zullen twee criteria gebruikt worden, namelijk de uitstoot CO2/km en de verhouding tussen de energiecapaciteit van de aandrijfbatterij en het totaal gewicht van de auto. De Opel Grandland X Hybrid behoort tot de groep van de echte Plug-in Hybrides, waarvoor de CO2/km uitstoot van de hybride versie gebruikt wordt om de aftrekbaarheid te bepalen.(Belga)